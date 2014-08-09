بالفيديو.. إبراهيموفيتش ينقذ سان جيرمان من الخسارة في افتتاح الدوري

إفي): سقط باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في آخر نسختين، بفخ التعادل الإيجابي يوم الجمعة على ملعب مضيفه ريمس بهدفين لمثلهما في افتتاح جولات البطولة المحلية.

وواصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف آخر نسختين من الدوري، ممارسة هوايته في هز الشباك، حيث سجل ثنائية البي إس جي، كما أهدر ركلة جزاء، وأضاع عدة فرص أخرى أخطرها ارتدت من القائم.

افتتح إبرا التسجيل مبكرا (ق7) بعد توغل خلف دفاع ريمس ليستقبل تمريرة الأرجنتيني خافيير باستوري البينية ويسدد أرضية ماكرة في الشباك.

وأضاع زلاتان ركلة جزاء (ق19) ليفسح المجال أمام ريمس لاستغلال أخطاء الدفاع الباريسي وقلب التأخر الى تقدم.

شاهد ركلة الجزاء الضائعة من هنا

تعادل صاحب الضيافة أولا بهدف برنس أونيانجي (ق22) من متابعة لضربة ثابتة جانبية في غفلة دفاعية من الزوار، ثم قام زميله أنطوني ديفو بمجهود رائع واختراق من العمق أسفر عن الهدف الثاني (ق34).

وانتظر إبراهيموفيتش حتى (ق63) ليتعادل لباريس من تسديدة مخادعة أسقطها من فوق الحارس جوني بلاسيد.

وأهدر البي إس جي وابل من الفرص كانت كفيلة بمنحه فوزا كبيرا، وذلك عبر إبرا وباستوري والنجم الأوروجوائي غير الموفق إدينسون كافاني.

شاهد أهداف اللقاء