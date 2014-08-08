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دعوة من بابا الفاتيكان لرونالدينيو من أجل مباراة خيرية

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دعوة من بابا الفاتيكان لرونالدينيو من أجل مباراة خيرية دعوة من بابا الفاتيكان لرونالدينيو من أجل مباراة خيرية

(إفي): أعلن نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو عن تلقيه دعوة من بابا الفاتيكان فرانسيس للمشاركة في مباراة خيرية مطلع الشهر المقبل بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح رونالدينيو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إنني فخور وسعيد بتلقي دعوة البابا للمشاركة في مباراة هامة من أجل السلام".

ومن المتوقع أن يشارك بالمباراة، التي ستذهب أرباحها لصالح منظمات لإغاثة الفقراء، عدد من أشهر أساطير اللعبة أمثال الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتينيين ليونيل ميسي وخافيير زانيتي، ، والكاميروني صامويل إيتو، والإيطاليين روبرتو باجيو وجيانلويجي بوفون وأندريا بيرلو.

يذكر أن رونالدينيو صاحب الـ34 عاما لا يرتبط حاليا بأي فريق بعد إنهاء علاقته بأتلتيكو مينيرو البرازيلي.

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