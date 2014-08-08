أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مدير مركز الحق في الدواء»: مصر تستطيع إنتاج دواء «فيرس سي» الجديد

Google+ Print
«مدير مركز الحق في الدواء»: مصر تستطيع إنتاج دواء «فيرس سي» الجديد «مدير مركز الحق في الدواء»: مصر تستطيع إنتاج دواء «فيرس سي» الجديد

أكد دكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن من حقها تصنيع علاج «فيرس سي» الجديد دون الرجوع للشركة المنتجة، وذلك وفقًا لنص مادة 28، 29 من قانون الملكية الفكرية المصري «82 لسنة 2002» .

وأضاف دكتور فؤاد : «منظمة الصحة العالمية، أعطت للدول التي تعاني من أوبئة الحق في تصنيع الأدوية، دون الرجوع للشركة المنتجة، وبمصر حوالي 17 مليون مريض بفيرس سي، لذا على المصرية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصنيع الدواء، لمواجهة ارتفاع سعره -الذي لم يكن يتوقعه أحد-، وخاصة وأن وزارة الصحة ستعالج فقط 52 ألف مريض موزعين على 26 مركز بالعقار الجديد» .

وأشار إلى أن حكومات كل من البرازيل ونيجيريا والهند، قد طبقوا بند البراءات الإجبارية لمواجهة الإيدز والملاريا والسرطان .

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن سعر العقار بالصيدليات يصل لـ 14 ألف و800 جنيه فى الشهر، أما السعر المخفض 2200 جنيه فى الشهر ويقتصر على العلاج فى مراكز وزارة الصحة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة