«مدير مركز الحق في الدواء»: مصر تستطيع إنتاج دواء «فيرس سي» الجديد

أكد دكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن مصر من حقها تصنيع علاج «فيرس سي» الجديد دون الرجوع للشركة المنتجة، وذلك وفقًا لنص مادة 28، 29 من قانون الملكية الفكرية المصري «82 لسنة 2002» .

وأضاف دكتور فؤاد : «منظمة الصحة العالمية، أعطت للدول التي تعاني من أوبئة الحق في تصنيع الأدوية، دون الرجوع للشركة المنتجة، وبمصر حوالي 17 مليون مريض بفيرس سي، لذا على الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصنيع الدواء، لمواجهة ارتفاع سعره -الذي لم يكن يتوقعه أحد-، وخاصة وأن وزارة الصحة ستعالج فقط 52 ألف مريض موزعين على 26 مركز بالعقار الجديد» .

وأشار إلى أن حكومات كل من البرازيل ونيجيريا والهند، قد طبقوا بند البراءات الإجبارية لمواجهة الإيدز والملاريا والسرطان .

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن سعر العقار بالصيدليات يصل لـ 14 ألف و800 جنيه فى الشهر، أما السعر المخفض 2200 جنيه فى الشهر ويقتصر على العلاج فى مراكز وزارة الصحة .