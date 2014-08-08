"حديقة حيوان الجيزة" تنتهى من إقامة 3 آبار لتجديد بركة "سيد قشطة"

انتهت حديقة حيوان الجيزة، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من استكمال إنشاء 3 آبار مياه جوفية، وحاليا فى مرحلة التجريب تهدف إلى تجديد مياه البحيرات بالحديقة، ورفع جودة نوعية المياه الصالحة لتربية الأسماك وغيرها من الحيوانات التى تفضل البيئة المائية، خاصة بركة "سيد قشطة" وسبع البحر.

وقال الدكتور عصام البطاوى، مدير حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العام للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من إقامة 3 آبار مياه جوفية بحديقة حيوان الجيزة لأول مرة منذ إنشائها قبل 100 عام، تهدف لتجديد مياه البحيرات بالحديقة، ورفع جودة نوعية المياه الصالحة للتربية للأسماك وغيرها من الحيوانات التى تفضل البيئة المائية، خاصة بركة "سيد قشطة" وسبع البحر.

وأكد "البطاوى" أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالتطوير المستمر، والحفاظ على تراث الحديقة لجذب أكبر عدد من الزائرين.