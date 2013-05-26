خمس خطوات لمبتدئ نظام "الماكروبيوتك" الغذائى

يعد نظام الماكروبيوتك أحد الأنظمة الغذائية التى تساعد على حرق الدهون والعيش بعيدا عن المتاعب الصحية، ويقدم لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، بعض النصائح للبدء فى هذا النظام الغذائى.

-تناول الحبوب الخالصة من الطحين الكامل

فالحبوب الخالصة لها ميزتان أنها رخيصة الثمن كما أنها سهلة فى طهيها، ضع إناء من الأرز البنى أو الشعير أو غيرها على النار واتركها لكى تنضج بينما تنجز شيئاً آخر فى يديك وستجدها نضجت بسرعة.

-تناول البعض منها فى الغذاء أو العشاء لمدة يومين.

-المضغ الجيد:

> امضغ طعامك هكذا تردد الأم لأطفالها، وهذا له مدلول علمى وصحى لأن الكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الخالصة، الخضراوات) تحتاج إلى إنزيم خاص فى اللعاب لكى يجعلها تمتص كلية، بدون هذا الإنزيم فإن كافة الإنزيمات فى المعدة والأمعاء الدقيقة كلها متشابهة فى عملها.

> وبالمضغ جيداً تجعل الجسم يمتص الغذاء كسوائل ويجعلك هادئاً (المعدل 50 -100 مضغة).

- خضراوات البحر والتخلى عن منتجات الألبان إلجأ إلى:

صحيح أن الإنسان يحتاج إلى منتجات الألبان من أجل عظام قوية لتوافر المعادن فيها، لكن المعادن لا تأتى فقط من منتجات الألبان وإنما تجدها فى كثير من الألبان التى نتناولها مثل: خضراوات البحر، الخضراوات الورقية، المكسرات، البزور والحبوب. ويمتص الجسم المعادن الموجودة فى هذه الخضراوات أسهل من تلك الموجودة فى منتجات الألبان. وللتحول من منتجات الألبان لهذه الأطعمة ستحتاج إلى وقت انتقالى يمكنك استخدام فول الصويا أو بدائل الأرز حتى تعتاد على هذا النظام الغذائى الجديد.

- الطبيعية جرب مواد التحلية

ويعنى الابتعاد عن السكر البيض لأن له مضار كبيرة وأولها زيادة معدلات السكر فى الدم، أما مواد التحلية الطبيعية تحتوى على معادن يمتصها الجسم بسهولة مثال على ذلك: شراب الأرز (Rice syrup) - الملت

> (Barley malt) - شراب الأرز المسكر (Amazake).

5- كن صبورا مع نفسك

عليك بتجربة نظام "الماكروبيوتك" الغذائى على أنه شىء جديد

> وصحى فى حياتك ولا سيما إذا كنت لا تعانى من أية مشاكل صحية تستخدمه لها.. فتكفى متعة التجربة.