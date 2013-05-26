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أوباما يزور أوكلاهوما ويواسي المقيمين بهما التي ضربها أقوى إعصار في تاريخ أمريكا

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أوباما يزور أوكلاهوما ويواسي المقيمين بهما التي ضربها أقوى إعصار في تاريخ أمريكا أوباما يزور أوكلاهوما ويواسي المقيمين بهما التي ضربها أقوى إعصار في تاريخ أمريكا

ارشيفية

 تفقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم المواقع المتضررة بولاية أوكلاهوما التي بدأت تتعافى من الإعصار القاتل الذي ضربها الأسبوع الماضي والذي أودى بحياة 24 شخصا وأصاب أكثر من 200 وخاصة في مدينة “موور” ، حيث فقد البعض هناك كل ما يملكونه عندما طمس الإعصار أحياء بأكملها.

وأكد الرئيس أوباما – خلال لقائه بالسكان – وقوف الفيدرالية معهم لإعادة البناء والإعمار، وأشاد بالروح التي يتحلى بها الشعب الأمريكي في الوقوف مع بعضعه البعض في أوقات المحن.

وكان أوباما قد أعلن مدينة “موور” منطقة كوارث وتعهد بتزويدها بكل ما تحتاجه وهي تكافح من أجل إعادة بناء.

يشار إلى أن الإعصار الذي ضرب مدينة مورو هو الأقوي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها ، حيث تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 322 كيلومترا في الساعة ، وقدرت الأضرار التي خلفها الإعصار والعواصف بحوالي ملياري دولار.

أ ش أ

 

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