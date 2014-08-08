بالفيديو - هدف خزعبلي من كوستا في مرمى فينرباهتشة

سجل الإسباني دييجو كوستا هدفا رائعا في شباك فينرباهتشة خلال المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الجمعة.

ويلعب تشيلسي في بطولة ودية في تركيا بمشاركة فينرباهتشة وبشكتاش، تقام خلال يوم واحد.

المباراة ليست من 90 دقيقة، ولكن من 45 دقيقة فقط.

وسجل كوستا أول أهداف فريقه في مرمى فينرباهتشة بطريقة رائعة.

النجم القادم من أتليتكو مدريد استقبل الكرة خارج منطقة الجزاء، مر من رقيبه بمهارة وانطلق بسرعته.

وفي طريقه نحو المرمى، راوغ مدافعين من فينرباهتشة قبل أن يطلق تسديدة جميلة في الشباك.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي 2-0.

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