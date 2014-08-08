أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - هدف خزعبلي من كوستا في مرمى فينرباهتشة

Google+ Print
بالفيديو - هدف خزعبلي من كوستا في مرمى فينرباهتشة بالفيديو - هدف خزعبلي من كوستا في مرمى فينرباهتشة

سجل الإسباني دييجو كوستا هدفا رائعا في شباك فينرباهتشة خلال المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الجمعة.

ويلعب تشيلسي في بطولة ودية في تركيا بمشاركة فينرباهتشة وبشكتاش، تقام خلال يوم واحد.

المباراة ليست من 90 دقيقة، ولكن من 45 دقيقة فقط.

وسجل كوستا أول أهداف فريقه في مرمى فينرباهتشة بطريقة رائعة.

النجم القادم من أتليتكو مدريد استقبل الكرة خارج منطقة الجزاء، مر من رقيبه بمهارة وانطلق بسرعته.

وفي طريقه نحو المرمى، راوغ مدافعين من فينرباهتشة قبل أن يطلق تسديدة جميلة في الشباك.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي 2-0.

لمشاهدة هدف كوستا، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه