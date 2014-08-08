تونس تدعو جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات وتحجب مواقع إنترنت «مرتبطة بالإرهاب»

قرر مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، الجمعة، دعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014، وحجب المواقع الإلكترونية «المرتبطة بالإرهاب»، وتعقب القائمين على هذه المواقع.

واتخذ جمعة هذه القرارات خلال اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس، والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.

وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر.