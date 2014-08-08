بالصور.. دفن جثمان شهيد الشرطة في عملية الضبعة الإرهابية بواحة بسيوة

دفن أهالي واحة سيوة مساء اليوم الجمعة، جثمان الجندي عبد الباسط عبد السلام دحمان “22 سنة “، سائق سيارة، و أحد شهداء الشرطة الـ 5 الذين لقوا مصرعهم في العملية الإرهابية بمدينة الضبعة، مساء الثلاثاء الماضي، عقب إستلام جثمانه بعد ظهر اليومـ من مشرحة كوم الدكة بالإسكندريةـ ونقله ملفوفاً في علم مصر لدفنه بمسقط رأسه بواحة سيوة جنوب مرسى مطروح بنحو 300 كيلو متر.

شارك في جنازة الجندي الشهيد، أعداد كبيرة من أهالي سيوة، وعدد من عناصر الشرطة والجيش بالمدينة، وسط حالة من الحزن بين جميع الأهالي الذين قدموا واجب العزاء لأسرته.