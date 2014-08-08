مصرع عامل بطلق خرطوش أثناء حضوره حفل عرس بالمنوفية

لقى عامل مصرعه بطلق خرطوش، بقرية كفر صناديد التابعة لمركز تلا، أثناء حضوره حفل عرس أطلق أحد الحاضرين طلق نارى إبتهاجاً بالعرس فأصابته طلقة طائشة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى تلا المركزى، بوصول رضا محمد عبد الهادى 31 سنة عامل، ومقيم قرية كفر صناديد، جثة هامدة متاثراً بإصابته برش خرطوش أعلى الصدر وأسفل الرقبة.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال شقيقه، أكد أنه أثناء حضور شقيقه حفل عرس ـقام محمود محمد بدران بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوشأ أصابت شقيقته واودت بحياته، تم نقله إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.