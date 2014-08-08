أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع عامل بطلق خرطوش أثناء حضوره حفل عرس بالمنوفية

Google+ Print
مصرع عامل بطلق خرطوش أثناء حضوره حفل عرس بالمنوفية مصرع عامل بطلق خرطوش أثناء حضوره حفل عرس بالمنوفية

أرشيفية

لقى عامل مصرعه بطلق خرطوش، بقرية كفر صناديد التابعة لمركز تلا، أثناء حضوره حفل عرس أطلق أحد الحاضرين طلق نارى إبتهاجاً بالعرس فأصابته طلقة طائشة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى تلا المركزى، بوصول رضا محمد عبد الهادى 31 سنة عامل، ومقيم قرية كفر صناديد، جثة هامدة متاثراً بإصابته برش خرطوش أعلى الصدر وأسفل الرقبة.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال شقيقه، أكد أنه أثناء حضور شقيقه حفل عرس ـقام محمود محمد بدران بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوشأ أصابت شقيقته واودت بحياته، تم نقله إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا