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مصرع مدخن بريطانى بإنفجار سيجارة إلكترونية أثناء شحنها بالكهرباء

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مصرع مدخن بريطانى بإنفجار سيجارة إلكترونية أثناء شحنها بالكهرباء مصرع مدخن بريطانى بإنفجار سيجارة إلكترونية أثناء شحنها بالكهرباء

أرشيفية

لقي رجل في الـ 62 من عمره مصرعه، عندما إنفجرت سيجارته “الإلكترونية” وتسببت بإشتعال النيران في آلة أوكسجين منزلية، يعتقد أنه كان يستخدمها.

وبحسب “سكاي نيوز”، عثر على جثة الرجل، الذي تم التحفظ على اسمه، في غرفة المعيشة بمنزله في “ولازي في ميرسيسايد”، غرب إنجلترا.

وكشف رجال الإطفاء والإنقاذ عن إشتعال سيجارة إلكترونية كان يتم شحنها، ما أدى إلى إشتعال النار في آلة الأوكسجين.

وأوضحت التحقيقات أن النار خمدت قبل وصول سيارات الإطفاء إلى المنزل الذي لحقت به أضرار طفيفة.

وقال مسؤولون في جهاز الإطفاء، إن هذا الحادث هو التاسع في ميرسيسايد وحدها خلال العام الجاري الذي يشتمل على سيجارة إلكترونية.

غير أن المسؤول في جهاز الإطفاء والدفاع المدني، عبر عن اعتقاده أن السبب ربما يكون في إستخدام شاحن آخر غير الشاحن المخصص، موضحاً أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحادث، حيث طالب المسؤول بإتباع التعليمات الواردة مع الأجهزة، وعدم إستخدام تجهيزات أخرى بديلة عن الأصلية.

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