جاستن بيبر داعماً ملالا يوسف:لا أستطيع انتظار مقابلتها شخصيّاً

أظهر النجم العالمي Justin Bieber، المعروف بحبّه للأضواء وافتعال المشاكل، جانباً إنسانياً من شخصيّته، خلال تبادل الأحاديث عبر الإنترنت مع الناشطة الباكستانية ملالا يوسف.

ونشر النجم الذي صُنف على أنه أسوأ حبيب في هوليوود، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لحديثه بالفيديو مع ملالا يوسف، معلناً دعمه التعليم وأنشطة ملالا الخيرية.

وأرفق Justin الصورة بتعليق كتب فيه: "تكلّمت مع ملالا يوسف عبر الإنترنت. لديها قصّة لا تُصدّق. لا أستطيع انتظار مقابلتها شخصيّاً للحديث معها عن كيفيّة مساعدة مؤسّستها Malala fund".

يُذكر أنّ ملالا يوسف حظيت باهتمام عالميّ بعد حادثة استهدافها بطلق ناريّ في رأسها، عقب عودتها من المدرسة عام 2012، ونجت منه بأعجوبة بعد تلقّيها العلاج في بريطانيا، وهي ناشطة في ميدان الدفاع عن عن حقوق المرأة في باكستان.

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