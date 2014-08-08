زين عوض تهدي شهداء غزة "قبلة الأحرار"

"قبلة الأحرار" أحدث أغنية أعدتها وأنتجتها الفنانة الأردنية الشهيرة زين عوض خصيصاً لتكون هدية تضامنها مع الشعب الفلسطيني ،وهديتها لأرواح شهداء غزة من المدنيين العزّل والأطفال الأبرياء والنساء والأبطال الذين يقاومون عدوهم بدون هوادة منذ ما يقارب الشهر.

والأغنية التي حققت نسبة مشاهدة واستماع عربية عالية عبر اليوتيوب من ألحان وتوزيع ألحان الشرقاوي وتقول كلماتها:

اماه عدت فودعي ....الى حين لقاء

وباركي صحبي معي ...صباحا و مساء

اماه لا تبكي علي و زغردي...الله اكبر فوق كيد المعتدي

لا تبكني اماه ....يا قبلة الاحرار

غزة اصطفاها الله ....لتصنع الاقدار

وأكدت الفنانة الأردنية زين عوض ذات الحضور العربي الواسع في الحملات الإنسانية والأوبريتات القومية في كافة الدول العربية، بأنها تؤمن بأن الفنان يجب أن يكون حاضراً دائماً في مثل هذه المواقف والأحداث. ولا يجب أن يتأخر في تسجيل موقفه الإنساني التضامني معها، لأنه بصوته ينقل ويترجم أحاسيس ومشاعر الناس التي كلها ألم ورفض وغضب لما يحصل بالأطفال الابرياء،ولأنه أيضاً بصوته رسالة حب وأمن وسلام للناس جميعاً بدون أي استثناء.

وأضافت عوض: "إننا الآن في أمسّ الحاجة لتفعيل دورنا كفنانين بشكل كبير، لدعم أهالي غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، ولتأمين احتياجاتهم الإنسانية من ماء نظيف ودواء وغذاء ومأوى في ظل نزوح وإقامة ما يقارب الربع مليون فلسطيني في مدارس وكالة الغوث (الإنروا)".

وتمنت زين أن يسعى كل فنان في الوطن العربي للوقوف والمساندة سواء بفنه أو فكره أو بصوته أو بقلمه لحثّ الجماهير العربية على تقديم يد المساعدة لنصرة شعب غزة.

وتضامناً منها مع الشعب الفلسطيني قامت بالإتفاق مع إدارة مهرجان الفحيص بإرجاء حفلها الفني فيه لهذا العام، كما أعلن مهرجان الفحيص بدوره عن إرجاء فعالياته الفنية والثقافية تضامناً منه مع الشعب الفلسطيني في غزة ، كما وقد تم تأجيل إصدار أغنيتها الجديدة " وين حبابي" من كلمات أحمد ماضي و ألحان زياد برجي ،توزيع عمر الصباغ وانتاج راديو صوت الغد إلى وقت آخر.

وترتب زين عوض حالياً مشروع المشاركة بحفل وطني كبير مع نخبة من نجوم الوطن العربي يرصد ريعه كاملاً للشعب الفلسطيني في غزة .