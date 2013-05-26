موجابي : موقف مانديلا من البيض فى جنوب أفريقيا كان متساهلا ولينا أكثر من اللازم

وجه روبرت موجابى رئيس زيمبابوى الانتقاد لزعيم جنوب افريقيا المخضرم نلسون مانديلا واصفا موقفه حيال البيض بانه ” موقف اتسم بقدر من التساهل واللين اكثر من اللازم ” .

وذكرت قناة ” فرانس 24 ” الاخبارية الفرنسية مساء اليوم ان موجابى اكد فى سياق مقابلة حصرية طويلة – مدتها نحو ساعتين ونصف الساعة من المقرر ان تذاع عبر شاشات تليفزيون جنوب افريقيا الرسمى يوم الاحد القادم – أن ” موقف مانديلا تجاه البيض فى بلاده لم يكن قويا بما فيه الكفاية ” .

وتابع موجابى يقول ” ان مانديلا تجاوز الى حد ما فى مواقفه ، عندما قدم الخير الى السكان غير السود فى جنوب افريقيا وكان ذلك فى بعض الاحيان على حساب السود أنفسهم ، لقد كان مانديلا قديسا اكثر من اللازم ، وطيبا اكثر من اللازم ” .

وحول موقفه من بريطانيا – الدولة الاستعمارية السابقة ؟ قال رئيس زيمبابوى روبرت موجابى موجها حديثه الى مانديلا ” ان السادة المستعمرين لن يمدحوك الا اذا فعلت الاشياء التى ترضيهم ” .

وتابع موجابى فى المقابلة الشاملة التى تناولت كافة الموضوعات المثيرة للجدل بما فى ذلك قبضته الطويلة على السلطة فى زيمبابوى وعلاقاته المشحونة بالتوتر مع بريطانيا ومواقفه من شخصياتها السياسية مثل تونى بلير ومارجريت تاتشر رئيسا الوزراء الاسبقين ، حيث كشف موجابى النقاب عن انه كان يفضل تاتشر على بلير ، وذلك على الرغم من خلافاته مع المرأة الحديدية والتى رحلت عن العالم فى شهر ابريل الماضى .

ومضى موجابى يقول ” ان تاتشر كانت من الشخصيات السياسية التى يمكن ان تثق بها ، على خلاف بلير الذى لم يكن بالشخص الذى يمكن ان يكون محلا للثقة .. فليس هناك انسان يمكن ان يثق فى هذا الرجل واعتقد انه من الاصح ان نطلق عليه ” بلاير ” وهى كلمة منحوتة جمعت بين اسم ” بلير” وكلمة ” لاير” التى تعنى ” كذاب ” باللغة الانجليزية .

وحول قبضته الطويلة على مقاليد السلطة فى زيمبابوى التى وصلت الى نحو 32 عاما ، أكد موجابى اصراره على الاستمرار فى منصبه قائلا ” ان الشعب يريدنى ، وفى هذه الحالة عندما يريد الشعب ان تواصل حكمه ، فان المسألة ليست مسألة وقت او كم يبلغ من العمر …انها مسألة ارادة الشعب”.

وتطرق موجابى الى علاقاته الغرامية مع سكرتيره جريس اثناء زواجه من زوجته المتوفية سالى التى رحلت عن العالم فى 1992 وبرر علاقاته الغرامية بها قبل زواجه منها برغبة والدته ورغبته الشخصية فى انجاب اطفال يحملون اسمه ، حيث انجب بالفعل بعد زواجه منها ثلاثة اطفال .

أ ش أ