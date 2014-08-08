هكذا فعل منتجو المسلسلات"الفاشلة"لتعويض خسائرهم المادية!

بعد الفشل الكبير الذي واجه بعض المسلسلات التى عرضت في شهر رمضان الفائت سواء على مستوى نسب المشاهدة أو مستوى أراء النقاد،وعلى رأس هذه المسلسلات"فيفا اطاطا"للفنان محمد سعد ومسلسل "كيد الحموات"لماجدة زكي الذي ساهم العرض الحصري له في عدم تحقيقه لأى نجاح،لجأ منتجي العملين إلى حيلة جديدة لتحقيق أي مكاسب مادية حيث إتفقا مع بعض شركات الاتصالات لتحميل تترات أعمالهما على الهواتف المحمولة مقابل بعض المبالغ المالية من الجمهور وتم فعليا عمل إعلانات عديدة في القنوت الفضائية بأكواد التترات.