مسؤولو "الأهرام" يتهمون عماد الدين أديب بالهروب من العدالة!

إتهم عدد من مسؤولو مؤسسة الأهرام الصحفية الإعلامي المصري عماد الدين أديب بالهروب من العدالة.

وفي تصريحات خاصة لإحدى المسؤوليين ممن رفض ذكر أسمه قال لسيدتي نت أن المدعو عماد أديب كان يتعامل مع مؤسسة الأهرام من خلال شيكات بنكية نظير طباعة إصدارات جودنيوز لديها وكان أديب في البداية يدفع كافة ما عليه دون أي مشاكل ولكن بعد ذلك كان يعطي المؤسسة شيكات بلغت قيمتها 15 مليون جنية ليتبين أنها شيكات مرتدة.

وأضاف المصدر المسؤول قائلا إن عماد يمتنع كذلك عن دفع مرتبات من يعملون لدى مؤسسته والجميع يشكو منه والغريب أن كل ذلك معروف لدى النيابة ولكن ما حدث أن عماد هرب من سداد مديوناته إلى خارج البلاد وجاء لعزاء والدته وعاد مجددا إلى حيث أتي فكيف يفعل ذلك وكيف أن السلطات في مطار القاهرة لم تستوقفه وهل لأنه شخصية مشهورة لا يبحثون عن بياناته ولكل ذلك تقدمت مؤسسة الأهرام فعليا بشكوى الى الانتربول الدولى لسرعة القبض عليه.

من المعروف أن عماد أديب سبق وتزوج من الإعلامية هالة سرحان وله منها إبن وهو متزوج حاليا من الممثلة المصرية مروة حسين وهو شقيق الاعلامي عمرو أديب والمخرج عادل أديب.