جوارديولا: لم أفرض أسلوبي على بايرن بعد

(إفي): أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أنه لم يفرض فلسفته كاملة بعد على الفريق.

وتولى بيب قيادة بايرن قبل عام، وفاز معه حتى الآن بالدوري والكأس المحليين وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البطل ريال مدريد.

وقال جوارديولا، في كتاب (هير بيب) الذي كتبه الصحفي مارتي بيرارناو، "الفوز بالألقاب يمنحك الوقت لبناء المستقبل. ولكن الارتياح الحقيقي يأتي عندما تشعر أنه فريقك ويلعب كما تريد. وهذا يحتاج مزيدا من الوقت. البايرن لم يصبح فريقي بالكامل بعد".

ويراهن جوارديولا على إقناع اللاعبين والوصول إلى نقطة تلاقي مع إدارة النادي، خاصة رئيسه أولي هوينيس.

ويعترف جوارديولا، من خلال فصل آخر، أن اللحظة الأسوأ له في ألمانيا، وفي مسيرته كمدرب، عندما مني فريقه بهزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره برباعية نظيفة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويقول "كنت أرفض طوال الموسم اللعب بطريقة لعب 4-2-4. أقاوم عاما بأكمله، وأقرر اللعب بها في اليوم الأهم" الذي خسر فيه أمام الريال.

ويبدو جوارديولا من خلال الكتاب كثير الشكوك، ويفكر مليا قبل اتخاذ القرارات، كما أنه يهتم بالتفاصيل.