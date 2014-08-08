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رودريجيز: فخور بالحذاء الذهبي

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رودريجيز: فخور بالحذاء الذهبي رودريجيز: فخور بالحذاء الذهبي

(إفي): أعرب الكولومبي جيمس رودريجيز فخره وسعادته الشديدين بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي كهداف مونديال البرازيل 2014، مشيرا إلى أنه في النادي المثالي لمواصلة تحقيق الإنجازات.

واحتفى رودريجز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتسلم الجائزة، حيث أكد "ستة أهداف في المونديال. انه حلم تحقق"، في اشارة إلى الأهداف الستة التي سجلها مع منتخب بلاده في المونديال، الذي بلغ فيه الكافيتيروس ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وأبدى اللاعب الكولومبي سعادته أيضا عبر موقع ريال مدريد، حيث قال "أنا فخور للغاية لأنه حلم، وأتمنى أن أتمكن من الفوز بالمزيد".

وتابع "أعتقد أنني في النادي المثالي لتحقيق المزيد من الإنجازات. الجميع في الفريق أشخاص رائعون. انه فريق متحد ونتمنى الفوز بالألقاب، وهو يرجوه النادي. أنا سعيد".

وتفوق جيمس برصيد ستة أهداف في المونديال على الألماني توماس مولر (5 أهداف) والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي روبن فان بيرسي وجميعهم سجلوا أربعة أهداف.

وبالإضافة لكونه هداف المونديال، اختير جيمس رودريجيز كأفضل لاعب في ثلاث مباريات بكأس العالم، كما أن هدفه الرائع في مرمى أوروجواي بثمن النهائي اختير الأفضل في البطولة.

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