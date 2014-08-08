تحليل الانتقالات – مانشستر سيتي.. سوق مختلف والسبب: بيليجريني

في 2004 أنهى مانشستر سيتي الدوري في المركز السادس عشر.. في 2014 كان سيتي هو البطل للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم.. المال (وأشياء أخرى) تصنع المعجزات.

مانشستر سيتي فرض نفسه ضيفاً ثقيلاً على الكبار.. ثورة "مجموعة أبو ظبي" أتت بثمارها مع السيتيزنز.. ومازالت الثورة مستمرة..

على غير العادة

قبل ثلاثة أسابيع على غلق باب الانتقالات الصيفية لا يبدو مانشستر سيتي هو سيتي الذي نعرفه.. حامل اللقب اكتفى بأربع صفقات فقط حتى الآن فيما يبدو أنه سياسة جديدة (ولو مؤقتاً) يقودها المهندس مانويل بيليجريني..

الفرنسي باكاري سانيا أتى من أرسنال لينافس بابلو زاباليتا على مركز الظهير الأيمن.. البرازيلي فرناندو جاء من بورتو ليضيف قوة لوسط الملعب.. الأرجنتيني ويلي كاباييرو انضم من مالاجا ليكون بديلاً جاهزاً لجو هارت في حراسة المرمى..

ثم كانت المفاجأة بقدوم فرانك لامبارد معاراً من نيويورك سيتي، فرع مانشستر سيتي في الولايات المتحدة.. لامبارد رحل عن تشيلسي بعد نهاية تعاقده ليذهب إلى نيويورك، لكن الدوري الأمريكي سيبدأ في مارس 2015، ليأتي لامبارد إلى مان سيتي معاراً لستة أشهر.

4 مليون.. فقط

16 مليوناً و400 ألف استرليني أنفقها سيتي حتى الآن.. رقم كان حامل اللقب ينفقه في يوماً واحداً من أيام الانتقالات.. لكن يبدو أن قانون اللعب المالي النظيف، بالإضافة لقناعة بيليجريني بعناصره الموجودة فعلياً قد أثر في حركة السيتيزينز بشكل ما..

سانيا جاء بصفقة انتقال حر، ولامبارد بعقد إعارة.. ولم ينفق سيتي سوى 12 مليون استرليني مقابل ضم فرناندو من بورتو، فيما نال مالاجا 4 ملايين و400 ألف استرليني مقابل كاباييرو.

سيتي دعم خزانته بـ12 مليون استرليني، 10 منها مقابل بيع جاك رودويل لسندرلاند، فيما رحل جاريث باري إلى إيفرتون مقابل مليوني استرليني. المدافع جوليون ليسكوت انتقل لوست بروميتش ألبيون والحارس الروماني كوستيل بانتيليمون ذهب إلى سندرلاند في صفقتي انتقال حر.

في المجموع أنفق سيتي حتى الآن 4 ملايين و400 ألف استرليني.

صفوف متكاملة

يبدو بيليجريني راضياً عن صفوف فريقه بشكل كبير.. جو هارت سيجد بديلاً مميزاً في كاباييرو.. قدوم مانجالا المنتظر سيدعم الدفاع مع كومباني وديميكيليس.. زاباليتا وسانيا في اليمين، وكولاروف وكليشي في اليسار.. دفاع مطمئن إلى حد كبير..

يايا توريه، فرناندو، فرناندينيو، سمير نصري، ديفيد سيلفا، فرانك لامبارد، خيسوس نافاس.. كلها أسماء تزيد من اطمئنان المدرب التشيلي.. حتى لو رحل ميلنر وجارسيا..

في الهجوم تبدو الأمور أكثر هدوء وثقة.. بوجود سيرجيو أجويرو أيدين دجيكو وألفارو نيجريدو. وبالمستوى الراقي الذي قدمه ستيفان يوفيتيتش في فترة الإعداد..

من يأتي؟

المدير التنفيذي لمانشستر سيتي فران سوريانو: "مانجالا سيكون آخر صفقاتنا هذا الصيف".

الفرنسي الياكيم مانجالا مدافع بورتو كان هدفا لسيتي منذ الموسم الماضي، وظل بيليجريني يحلم بضمه حت اقتربت الأمور من الحسم ربما خلال ساعات.. 32 مليون استرليني سيدفعها سيتي لحسم صفقة مانجالا..

لكن هل سيصدق سوريانو؟

من يرحل؟

المدافع الصربي ماتيا ناستازيتش سيرحل مع قدوم مانجالا، ويبدو أرسنال راغباً في الفوز به.. خافي جارسيا قريب من الانتقال إلى زينيت الروسي مقابل أكثر من 12 مليون استرليني.. ربما يبحث جيمس ميلنر عن فرصة للعب بشكل أكبر في مكان آخر، والأمر نفسه ينطبق على سكوت سينكلير.