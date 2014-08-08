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بالفيديو.. «الداخلية» تزف شهدائها ..الوزير يتقدم جنازة شهداء حادث «الضبعة»

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بالفيديو.. «الداخلية» تزف شهدائها ..الوزير يتقدم جنازة شهداء حادث «الضبعة» بالفيديو.. «الداخلية» تزف شهدائها ..الوزير يتقدم جنازة شهداء حادث «الضبعة»

تقدم السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، جنازة شهيدى الواجب الرائد طارق محمد سامح مباشر “من قوة الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى ” والمجند  محمد حسين محمد حسين ” من قوة مديرية أمن مطروح “، عقب صلاة الجمعة اليوم الموافق 8 أغسطس الجارى من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية .

وشُيعت عسكرياً جنازات كلاً من المجند عبد الباسط عبد السلام دحمان” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة مطروح ،و المجند محمود محمد عبد ربه ” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة البحيرة، المجند أحمد فؤاد كمال” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة الإسكندرية.

تقدم المشيعين أهلية الشهداء والسادة مساعدى الوزير للمناطق ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والشعبية.

 

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