بالفيديو.. «الداخلية» تزف شهدائها ..الوزير يتقدم جنازة شهداء حادث «الضبعة»

تقدم السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، جنازة شهيدى الواجب الرائد طارق محمد سامح مباشر “من قوة الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى ” والمجند محمد حسين محمد حسين ” من قوة مديرية أمن مطروح “، عقب صلاة الجمعة اليوم الموافق 8 أغسطس الجارى من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية .

وشُيعت عسكرياً جنازات كلاً من المجند عبد الباسط عبد السلام دحمان” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة مطروح ،و المجند محمود محمد عبد ربه ” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة البحيرة، المجند أحمد فؤاد كمال” من قوة مديرية أمن مطروح ” بمحافظة الإسكندرية.

تقدم المشيعين أهلية الشهداء والسادة مساعدى الوزير للمناطق ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والشعبية.

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