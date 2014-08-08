في الشرابية.. «صحة الحيوانات أهم من الإنسان»

كتب : محمد محمود

منطقة الشرابية أحد الأحياء الشعبية المعروفة في محافظة القاهرة، يطلق عليها سكانها «جزيرة الشرابية» وذلك لأن السكك الحديدية تحاطها من كافة الإتجاهات والوسيلة الوحيدة للخروج منها عبر الأنفاق أو الكباري، ومساحة الحي المأهولة بالسكان 3.87 كم، ويسكنه 234976 نسمة .

وتتمثل الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين التابعة لوزارة الصحة بالشرابية في 5 مراكز صحية موزعة على نطاق وهي مهمشة، الطبي التخصصي، الطبي العام، طبي الجرن، طبي العزب، وجميعها مراكز تؤدى الخدمة الطبية فى حدود طب الأسرة والكشف فى العيادات الخارجية بجميع التخصصات، تعمل حتى الساعة 12 ظهرًا وبعدها تغلق، على الرغم من أن مستشفى الرفق بالحيوان بالمنطقة أسفل كوبري أبو وافقة تعمل 24 ساعة .

ولا يمكنها تأدية الخدمة للحالات الحرجة ولذا يجب نقلها إلى المستشفيات الخارجية مثل مستشفى شبرا العام، ومستشفى سيد جلال .

فيما تقدم محمد بدر القيادي بحزب المؤتمر بطلب إلى وزارة الصحة بإنشاء مستشفى عام بحي الشرابية لتنفيذً لقرار محافظ القاهرة رقم 98 لسنة 2002 والخاص بالموافقة على إعادة استخدام الأرض المقام عليها عشش المظلوم وإيواءات الشرابية ومذكرة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بشأن مقترحات إعادة الإستخدام ومنها ضم القطعة المذكورة بمسطح 1000 م للمركز الطبى التخصصى والمركز العام الطبى لإقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد أو مستشفى عام إذا توافرت الإعتمادات المالية .

> وقال بدر في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء، أن تم وقف العمل بقرار المحافظ الذي صدر في سنة 2002، بدعوى عدم توفر الإعتمادات المالية، على الرغم من إنشاء مستشفى بيطري يخدم الحيوانات 24 ساعة في اليوم، مؤكدًا أن أهالي والعائلات الكبرى بمنطقة الشرابية على استعداد تام للمساهمة في بناء مستشفى عام يخدم أهالي المنطقة .

وأضاف أن كثير من المواطنين البسطاء فقدوا حياتهم أو زاد مرضهم بسبب عدم وجود مستشفى بالحي تتوفر فيها إمكانيات.