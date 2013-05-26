زعزوع يطالب بلير بإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة السياح من السوق الإنجليزية

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 18 دقيقة

عقد هشام زعزوع وزير السياحة، اجتماعا مع تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، لمناقشة تسهيل المعوقات التى تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر، كضريبة المغادرة التى يتم فرضها على السائحين الإنجليز المغادرين من بريطانيا.

جاء ذلك اللقاء على هامش مشاركة وزير السياحة فى المنتدى الاقتصاد الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013، والذى يعقد في الأردن خلال الفترة 24- 26 مايو الحالى، والذى تشارك فيه وزارة السياحة من منطلق الحرص على المشاركة فى المؤتمرات الدولية المهمة لاستعراض آخر مستجدات السياحة المصرية، وللتأكيد على أن المقصد السياحى المصرى يرحب دائما بزائريه من كل الدول، ويكفل لهم الأمن والأمان.

وأشار زعزوع إلى أن مصر فى أعلى فئة ضريبية للفرد، ما يكبد السائح الراغب فى زيارة مصر مبلغا كبيرا وهو ما قد يعوق زيادة الحركة الوافدة من السوق الإنجليزية.

ومن جانبه، قال بلير إنه سيتبنى مناقشة هذا الموضوع فى بريطانيا، وأن نجاح مصر فى جذب السياح نجاح للمنطقة ككل، واقترح هشام زعزوع وزير السياحة على تونى بلير الإعداد لمؤتمر لتشجيع السياحة يتم عقده فى مصر.