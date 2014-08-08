ميساء مغربي، إطلالات أنيقة وأسلوب معاصر

تتمتع مقدمة البرامج والممثلة ذات الأصول المغربية ميساء مغربي بأسلوب معاصر في الموضة، وبإطلالات أنيقة ومميّزة. ومنذ ظهورها على الساحة الفنية، رسمت ميساء لنفسها خطاً واضحاً في الستايل، الذي ميّزها عن غيرها من النجمات العربيات، وجعلها واحدة من أكثر الإعلاميّات أناقة. واليوم، سنلقي نظرة على أجمل إطلالاتها.

ما يُميّز ميساء مغربي أنها دائمة التجدّد، إذ لا نراها تُكرّر نفس الإطلالة، كما لا تعتمد نفس الأسلوب في الموضة لوقتٍ طويل. فأحياناً تختار الفساتين الطويلة والأنيقة، خصوصاً في المناسبات الرسمية والكبيرة، والتي تُصمّمها في الكثير من الأحيان صديقتها ومصمّمة الأزياء هويدا البريدي. وتستعمل البريدي في تصاميمها أقمشة فاخرة، كالدانتيل والحرير والشيفون. وأحياناً، تختار المصمّمة الملابس العصريّة والعمليّة، حيث نراها في بنطال الجينز والـ"تي شيرت" القطنية، مع قبّعة على رأسها. وفي كثير من الأحيان، تعتمد ميساء اللوك العربيّ الشرقيّ، حيث تختار العباءات والقفاطين التي تليق بها كثيراً، في انسجام تامٍّ مع ملامحها الشرقيّة الجميلة وشعرها الأسود الطويل. وللمناسبات الصغيرة، تختار ميساء إطلالات ناعمة ومميّزة، حيث تعتمد الفساتين التي تصل للركبة، أو السراويل القماش مع القمصان الحريريّة. وتولي النجمة المغربية اكسسواراتها اهتماماً شديداً، من خلال اختيار أجمل الحقائب والأحذية، إلى جانب التزيّن بأفخم المجوهرات.

اخترنا اليوم بعضاً من إطلالات ميساء، فشاهديها، ثمّ اختاري منها تلك التي تجدينها الأجمل. ولا تنسي أن تُشاركينا رأيك بأناقتها!

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