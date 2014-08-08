رينا: سأضغط على نوير .. وبايرن متعجب بعد ضم الحارس

برلين، (إفي): أكد حارس مرمى الإسباني المنضم إلى بايرن ميونخ بيبي رينا اليوم الجمعة، لدى خروجه من الفحص الطبي الذي يسبق التوقيع على عقد، إنه قرر الانتقال إلى البافاري من أجل الفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

وقال رينا، الموجود في ميونخ جنوبي ألمانيا، لموقع النادي الألماني "لقد جئت لأنني أريد الفوز بكل الألقاب الممكنة"، في الوقت الذي أعرب فيه عن "سعادته الغامرة بالقدوم إلى واحد من أكبر أندية العالم".

ووصل بيبي رينا إلى الفريق البافاري كي يلعب مبدئيا دور الحارس الثاني، حيث يبدو الأساسي محجوزا للألماني مانويل نوير، أفضل حارس في مونديال البرازيل 2014.

وقال الحارس السابق لأندية برشلونة وفياريال وليفربول ونابولي "أريد الفوز، والعمل بحهد، والضغط على مانويل قدر استطاعتي. وأريد مساعدة الفريق كلما كان ذلك ضروريا".

وسيربط العقد الذي سيتم التوقيع عليه مساء اليوم، رينا (31 عاما) ببايرن لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيجه أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا "كان يرغب في حارس يمكنه اللعب بطريقة تشبه مانويل نوير"، كما ساعد في إتمام الصفقة.

وقال رومينيجه "ليس من السهل العثور على شخص يتمتع بهذه الخبرة والموهبة، ويكون مستعدا للانضمام من أجل لعب دور ثان".