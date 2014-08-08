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«الصحة» تطالب بضبط وتحريز مستحضر طبى لوجود شوائب به

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مستحضر Cefoperazone I G vial

مستحضر Cefoperazone I G vial

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بضبط وتحريز ماقد يوجد بالسوق المحلى والوحدات الحكومية من مستحضر “Cefaperazone I G vial” انتاج شركة سيجماتك بعد تخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية ،وذلك لأنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية لوجود شوائب .

وطالبت الإدارة خلال بيانها منشورها الدوري رقم 73،  بتسليم الاحراز لمندوبي الشركة بعد أخذ التعهد اللازم لعدم فض الاحكام إلا في وجود مفتش الصيدلة ،على أن يتم موافاة وزارة الصحة من قبل الشركات بالكميات التى تم تحريزها .

وأكدت الإدرة المركزية أنها أرسلت هذا المنشور للشركة المنتجة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم نحو سحب المستحضر وكذلك إبلاغ إدارة الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظة للمتابعة .

منشور وزارة الصحة

منشور وزارة الصحة

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