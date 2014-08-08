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صورة “‫‏سيلفي‬” التقطها قرد تضع ويكيبيديا فى مأزق بسبب حقوق الملكية

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صورة “‫‏سيلفي‬” التقطها قرد تضع ويكيبيديا فى مأزق بسبب حقوق الملكية صورة “‫‏سيلفي‬” التقطها قرد تضع ويكيبيديا فى مأزق بسبب حقوق الملكية

أثارت صورة “سيلفي” التقطها قرد لنفسه نزاعا قانونيا بين موقع ويكيبيديا الشهير الذي يعرضها بالمجان، والمصور البريطاني صاحب الكاميرا والذي يطالب الموقع بإزالة الصورة التي يقول إنه يملكها.

وتقول مؤسسة ويكيميديا، التي تدير موقع ويكيبيديا، إن المصور البريطاني صاحب الكاميرا، ديفيد سلاتر، لا يملك حقوق الملكية الفكرية لهذه الصورة لأنه لم يلتقطها بنفسه.

كان سلاتر في رحلة إلى غابات إندونيسيا قبل ثلاث سنوات حينما كان يلتقط صورا لقرود المكاك من حوله، لكنه فوجئ بقرد اختطف منه الكاميرا وأخذ يعبث بها.

وقبل أن يتمكن سلاتر من استعادة الكاميرا، كان القرد قد التقط لنفسه العديد من الصور، والتي كان من بينها الصورة التي حققت له شهرة واسعة في عالم الصور الذاتية المعروفة باسم “سيلفي”.

وقالت كاثرين ماهر، المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة ويكيميديا، لبي بي سي إنه بموجب القانون الأمريكي، ليس هناك حقوق ملكية فكرية لغير الآدميين، وأضافت أن القرد هو صاحب هذه الصورة، وبالتالي لا أحد يملك حقوق الملكية الفكرية لها.
> وعلى هذا الأساس، رفضت المؤسسة طلبات عديدة تقدم بها سلاتر لإزالة الصورة من على موقعها الشهير ويكيبيديا.

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