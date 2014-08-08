أنغام لأصالة: لن أتزوّج قبل أن يكبر أولادي

بيروت_ هيام بنوت

من حديث الشَعْر وألوانه إلى حديث "اليانسون" و"الشاي"، انطلق الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج "صولا" التي استضافت فيها الفنانة أصالة صديقتها وزميلتها الفنانة أنغام والتي دلعتها طوال الحلقة "baybati "(على أساس أنها أنثى) أما الفنان القطري فهد الكبيسي فدلعته "babe" (من منطلق كونه ذكر)، ومن المعروف عن أصالة أنها تميل إلى المبالغة في "تغنيج" ضيوف برنامجها، الذي استضافت فيه أيضاً نجم Arab Idol أحمد جمال والشاعر والملحن المصري محمد الرفاعي.

أصالة سألت أنغام ما إذا كانت زارت بيروت فردت بالإيجاب حيث حلت ضيفة على برنامج " ستار أكاديمي"، فأشارت أصالة إلى ضعف المواهب التي تشارك في هذا البرنامج، إلا أن أنغام اكدت لها ان مستوى المشاركين كان جيداً كما اشادت بصوت المشترك محمد محيي الذي فاز بالبرنامج.

ثم انتقلت أصالة إلى الحديث عن الأوضاع في مصر ومن ثم عن عيوب الذات، حيث أشارت إلى أنها تكره الشخص الذي يبرر أخطاءه، واستحضرت حادثة "الكوافير الحمار الذي ضرب شعرها" وتبريرات مزيني الشعر، لينتقل بعدها حوار أصالة وانغام الى الزواج حيث اوضحت هذه الأخيرة أنها تعلمت من خلال تجاربها ان تكون واقعية جداً في الحياة، وأكدت انها لا يمكن ان تتزوج الا بعد ان يكبر اولادها، لكن اصالة لم توافقها الرأي واستحضرت قصة "حسني وفطوم حيص بيص" من المسلسل الكوميدي "دريد ونهاد" والذي كان بطلاه "غوار الطوشي" (دريد لحام) "حسني البرزان" (نهاد قلعي) عندما تأخر "حسني" بطلب يد "فطوم" للزواج فوجدها متزوجة.

عندها أطل فهد الكبيسي واستراح وأعدت له اصالة الشاي، خطر ببالها ان تسأله عن العباءة الخليجية التي يرتديها، وعما إذا كان هناك اختلاف في العباءات بين بلد خليجي وآخر، فأشار الكبيسي الى ان عباءته خاصة بفصل الشتاء مما فتح المجال للحديث عن البرد القارس في فصل الشتاء في دول الخليج.

وبعد ان ادى الكبيسي احدى الاغنيات القديمة التي جددها حسين الجسمي بصوته، اشارت اصالة الى براعة الجسمي في اختيار الأغنيات القديمة التي يعيد غنائها بصوته، أما انغام فأكدت اعجابها الشديد بصوته، كما أثنت على تجربة فنان العرب محمد عبده الذي تعلمت منه الغناء الخليجي وكذلك على تجربة الفنان عبد الله الرويشد الذي كانت تحفظ أغنياته عندما كانت طالبة في المعهد العالي للموسيقى، وهنا ابدت اصالة اعجابها بالفنان نبيل شعيل لأنه بعيد عن التصنّع‘ ثم أضافت ان أكثر من يبهرها من بين الفنانين نبيل شعيل ونوال لأنها فنانة متصالحة مع ذاتها وحقيقية وبسيطة واعتبرت ان تركيبة شخصيتها صعبة، اما انغام فاعتبرت ان صوت نوال لا يتكرر .

مع وصول أحمد جمال والشاعر والملحن محمد الرفاعي، وبعد ترحيب أصالة بهما وتقديم الشاي لهما، عاد الحديث مجدداً حول مزيّني الشعر واعتبرت اصالة ان أكثر ما يزعجها بهم هي تكرارهم لعبارة "على ذوقك مدام"، قبل ان تعلّق على تسريحة أحمد جمال الذي اكد ان سبب اعتماده هذه التسريحة يعود الى ان الناس يعرفونه به منذ ايام "آراب آيدول".

عندما طلبت أصالة من انغام ان تغني ، قالت لها " غنّي لكي نردّ وراكي"، فاستغربت الثانية وتسأءلت "لكي تردوا ورايا"، فعلقت اصالة " اقل شي".