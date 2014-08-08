وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: مشروع قناة السويس بداية عملاقة للنهوض بمصر

أقيمت، ظهر اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد “الرحمن الرحيم” بمدينة قويسنا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقى وزير الاوقاف خطبة الجمعة، وأكد خلالها على المساواة وإقامة العدل ومكارم الاخلاق والاعتناء بالفقراء , كما حث على العمل الجاد قائلا ” ينصر الله أمة عادلة حتى لو كانت كافرة ” .

وقال جمعة – خلال الخطبة – إن هناك جماعات إرهابية تسعى لإثارة العنف والفوضى فى مصر للاستحواز عليها ولا علاقة لهم بدين ولا اخلاق ولا انسانية , مؤكدا أن هؤلاء الجماعات اعداء الامة تم تربيتهم على ايادى صهيونية طامعة فى السيطرة على خيرات مصر .

وأضاف أن الحضارة الإسلامية قامت على العدل والحرية والمساواة وليس التشدد والتطرف , مشيرا إلى أن هناك جماعات محسوبة على الاسلام تتحدث باسمه وهم ليس لهم علاقة بالدين فهؤلاء مستاجرين يخربون بلادهم ويكافئون على ذلك من الصهاينة .

وأشار إلى أن المصريين لن ييئسوا من هذه الافعال المشينة التى تتنهتجها الجماعات المخربة وسيقفون فى مواجهتهم والله يبعث كل يوم املا جديدا يغيظ العدو كما تحدث فى المشروع الجديد لقناة السويس الذى سيكون رفعة للبلاد وبداية لمشروعات عملاقة وكبيرة.