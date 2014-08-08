بالصور..لجان شعبية بالفيوم تحمي وتؤكد هيبة الدولة

التقى الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، مع القوى الشعبية والفصائل والتكتلات الحزبية المختلفة .

أعرب الحاضرون عن استيائهم الشديد للأعمال التخريبية المتعمدة من قلة متطرفة لا تستهدف من ذلك إلا زعزعة أمن الوطن وترويع المواطن ومحاولة بث الإحساس بعدم الأمن والاستقرار.

اقترحت القوى المجتمعية المشاركة العملية والفعالة على أرض الواقع لحماية الممتلكات والمواقع والمنشآت الهامة للدولة من عبث هذه القلة اليائسة والفاسدة، وذلك من خلال لجان شعبية من أبناء المدن والقرى المتواجد بها تلك المنشآت، تأكيداً على مبدأ الانتماء لأرض هذا الوطن ورفضها التام لكافة أوجه التطرف ووقوفها جانباً إلي جانب مع الدولة وأجهزتها التنفيذية تأكيداً لمبدأ سيادة القانون وعودة هيبة الدولة.

وتفعيلاً عملياً لما دار في الاجتماع تم الاتفاق على تكوين لجان من الشباب على مستوى كل مركز من مراكز المحافظة تضع الآلية التي تتناسب وطبيعة هذا المركز من خلال برنامج توعية لكافة أهالي القرى التابعة له بالإضافة إلي التواجد الشخصي لشباب هذه القرى على مدار الـ 24 ساعة في كافة المناطق المتواجد بها تلك المنشآت حماية لها من عبث قلة أرادت السوء لوطنها.