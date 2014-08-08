“التعاون الدولي” توقع اتفاقية مع مدير عام “أوبك” لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط

وقعت اليوم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 55 مليون دولار مع مدير عام صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” ، سليمان جاسر الحربش ، لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي.

وأكدت الوزيرة الأهواني – عقب توقيع الاتفاقية – حرص مصر على التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ، لافتة الى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” يعد من أهم الشركاء الدوليين ، وأوضحت أن القرض الذي تم الاتفاق عليه سيخدم أكثر من 3.5 مليون مصري يعيشون في محافظة أسيوط عن طريق توفير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية ، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في مدن المحافظة.

وأشادت بتعاون مصر مع “أوفيد” ، واصفة هذا التعاون بأنه “تعاون مثمر وفعال يرجع إلى زمن بعيد” ، مرجعة السبب الرئيسى إلى ملائمة هذا التعاون مع مطالب واحتياجات مصر من خلال المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والصناعية في قطاعات الطاقة ، الري ، الأمن الغذائي ، مؤكدة أن التعاون المصري مع “أوفيد” يصب في اتجاهات التنمية الصحيحة التي تحتاج إليها مصر ، وأوضحت أن هذا التعاون أصبح مبنيا على الشراكة بين الجانبين في المقام الأول.

وقد دعت وزيرة التعاون الدولى صندوق أوبك للتنمية الدولية ، ممثلا في المدير العام ، إلى المشاركة في مؤتمر شركاء التنمية المقرر عقده في مصر مطلع العام القادم ، وهي الدعوة التي رحب بها مدير عام الصندوق سليمان الحربش ، معلنا عن عزم الصندوق التواجد والمشاركة بقوة في المؤتمر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية خالد شمعة ، الذي أشاد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – بالتعاون الممتد بين صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” ومصر ، لافتا إلى مساهمة “أوفيد” الدائمة في تمويل إقامة المشاريع الجديدة في مصر ، وأوضح أن مصر تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة حجم هذه المشروعات في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاع الطاقة بشكل أساسي ، في ضوء الاحتياجات الحالية المتزايدة ، لافتا إلى الاهتمام في نفس الوقت بالمجالات الأخرى مثل الصحة ، حيث تسعى مصر إلى تدشين شراكات متعددة في هذا المجال.

وأكد السفير شمعة أن استقرار الأوضاع السياسية في مصر وتولي الحكومة الجديدة لمهامها انعكس بشكل إيجابي على كافة الأصعدة ، لافتا إلى زيادة الأنشطة والجهود المبذولة في كافة المجالات ، كما ثمن من جانبه إعلان مدير عام الصندوق اشتراك “أوفيد” في مؤتمر شركاء التنمية الذي من المقرر عقده في مصر مطلع العام الجديد ، متوقعا أن تشهد مصر طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة على صعيد التعاون مصر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.

أ ش أ