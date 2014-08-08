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“التعاون الدولي” توقع اتفاقية مع مدير عام “أوبك” لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط

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“التعاون الدولي” توقع اتفاقية مع مدير عام “أوبك” لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط “التعاون الدولي” توقع اتفاقية مع مدير عام “أوبك” لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط

وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني

وقعت اليوم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 55 مليون دولار مع مدير عام صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” ، سليمان جاسر الحربش ، لتمويل إنشاء محطة كهرباء أسيوط بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي.

وأكدت الوزيرة الأهواني – عقب توقيع الاتفاقية – حرص على التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ، لافتة الى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” يعد من أهم الشركاء الدوليين ، وأوضحت أن القرض الذي تم الاتفاق عليه سيخدم أكثر من 3.5 مليون مصري يعيشون في محافظة أسيوط عن طريق توفير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية ، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في مدن المحافظة.

وأشادت بتعاون مصر مع “أوفيد” ، واصفة هذا التعاون بأنه “تعاون مثمر وفعال يرجع إلى زمن بعيد” ، مرجعة السبب الرئيسى إلى ملائمة هذا التعاون مع مطالب واحتياجات مصر من خلال المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والصناعية في قطاعات الطاقة ، الري ، الأمن الغذائي ، مؤكدة أن التعاون المصري مع “أوفيد” يصب في اتجاهات التنمية الصحيحة التي تحتاج إليها مصر ، وأوضحت أن هذا التعاون أصبح مبنيا على الشراكة بين الجانبين في المقام الأول.

وقد دعت وزيرة التعاون الدولى صندوق أوبك للتنمية الدولية ، ممثلا في المدير العام ، إلى المشاركة في مؤتمر شركاء التنمية المقرر عقده في مصر مطلع العام القادم ، وهي الدعوة التي رحب بها مدير عام الصندوق سليمان الحربش ، معلنا عن عزم الصندوق التواجد والمشاركة بقوة في المؤتمر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية خالد شمعة ، الذي أشاد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – بالتعاون الممتد بين صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” ومصر ، لافتا إلى مساهمة “أوفيد” الدائمة في تمويل إقامة المشاريع الجديدة في مصر ، وأوضح أن مصر تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة حجم هذه المشروعات في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاع الطاقة بشكل أساسي ، في ضوء الاحتياجات الحالية المتزايدة ، لافتا إلى الاهتمام في نفس الوقت بالمجالات الأخرى مثل الصحة ، حيث تسعى مصر إلى تدشين شراكات متعددة في هذا المجال.

وأكد السفير شمعة أن استقرار الأوضاع السياسية في مصر وتولي الجديدة لمهامها انعكس بشكل إيجابي على كافة الأصعدة ، لافتا إلى زيادة الأنشطة والجهود المبذولة في كافة المجالات ، كما ثمن من جانبه إعلان مدير عام الصندوق اشتراك “أوفيد” في مؤتمر شركاء التنمية الذي من المقرر عقده في مصر مطلع العام الجديد ، متوقعا أن تشهد مصر طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة على صعيد التعاون مصر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.

أ ش أ

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