"القوى العاملة" تبدأ تطوير 807 مركز تدريب مهنى للشباب

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة "إن الوزارة تقوم حاليا بتطوير وتجهيز مراكز التدريب المهنى"، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة وحصر الإمكانيات التدريبية لمراكز التدريب المهنى على المستوى القومى، لتلبية الاحتياجات التدريبية لتنمية القوى البشرية، باعتبارها العنصر الفاعل فى التنمية الشاملة للوطن لتكون جاهزة فورا لمشروع قناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية الأخرى التى سيعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مستقبلا.

وأوضحت، حسب بيان اليوم الجمعة، أن عدد مراكز التدريب على المستوى القومى بلغت 807 مراكز، والسعة التدريبية لها 85070 متدربا، وإجمالى المتدربين على المستوى القومى 115 ألفا و919 متدربا.

ونوهت إلى أن الوزارة تطبق برامج تدريب مختلفة فى مراكزها تتراوح مدتها حسب الفئة المستهدفة، منهم المتسربون من التعليم، أو الذين يفقدون عملهم أو من الذين يرغبون فى التحول المهنى إلى مجالات العمل الحرفى.

وتشرف الوزارة على نظام "التلمذة المهنية" فى مواقع العمل لمن لم يبلغوا سن العمل القانونى بنظام "التدرج المهنى"، وتركز الوزارة على التدريب على المهن التقليدية التى ما يزال الطلب عليها فى سوق العمل بالقطاع الخاص بوجه خاص.

وتابعت: "الوزارة تشرف على "التدريب المهنى" على المستوى القومى، حيث يدخل فى دائرة اختصاصها إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التدريب المهنى، وقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، كما تقوم الوزارة سنويا بمراجعة الخطط التدريبية لكافة الجهات التدريبية حكوميا أو قطاع عام قبل إرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتصديق، وتحرص على أن تصلها تقارير ربع سنوية لما يتم إنجازه من المخطط للعرض على المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية".

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 12 معملا لصيانة المحمول والدش فى مراكز التدريب التابعة للوزارة فى 12 محافظة، بالإضافة إلى تجهيز معملين لصيانة المحمول والدش فى مركز الشرابية بمحافظة القاهرة والوحدة المتنقلة بمحافظة الدقهلية.

وقالت إنه فى إطار رفع كفاءة مدربى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، تم إعداد وتنفيذ دورة تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمدربين فى مجال التفصيل والحياكة بمركزى تدريب مهنى الشرابية وبولاق الدكرور لـ 30 مدربا، و22 مدربا على صيانة المحمول والدش، كما تم تنفيذ 429 متدربا من خلال 34 دورة لـمديريات للقوى العاملة.

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