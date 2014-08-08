12 أغسطس.. اجتماع وزارى لوضع تشريع لحماية دور الأيتام

تستكمل وزارات العدل والتضامن الاجتماعى والداخلية، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، اجتماعها الذى يتناول المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام وأماكن الاحتجاز، وذلك 12 أغسطس الحالى بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

ويتناول الاجتماع حادث دار أيتام مكة المكرمة وآخر نتائج التحقيقات فيه، وكيفية مراقبة دور الأيتام على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة من خلال وضع تشريعات جديدة تتوافق مع كل ما هو جديد من اعتداءات على الأطفال لمنع تكرار حدوثها مستقبلا، وتفعيل الزيارات الميدانية لتلك الدور للوقوف على حقيقة الأمور بها.