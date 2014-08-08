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الجيزة: الكارت الذكى للخبز يصل الجيزة الاثنين.. والتنفيذ على 4 مراحل

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الجيزة: الكارت الذكى للخبز يصل الجيزة الاثنين.. والتنفيذ على 4 مراحل الجيزة: الكارت الذكى للخبز يصل الجيزة الاثنين.. والتنفيذ على 4 مراحل

تبدأ محافظة الجيزة، الاثنين المقبل، تطبيق منظومة الخبز الجديدة على مستوى 1938 مخبزا بلديا وطباقيا بزمام المحافظة.

وصرح الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن التنفيذ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة سيتم على 4 مراحل تبدأ المرحلة الأولى الاثنين المقبل وتشمل مراكز الصف بعدد 142 مخبزا، وأطفيح بعدد 115 مخبزا، والعياط بـ210 مخابز والبدرشين بـ133 مخبزا.

فيما تضم المجموعة الثانية مراكز الجيزة لعدد 68 مخبزا والحوامدية 51 مخبزا وأوسيم 111 مخبزا وكرداسة 104 مخابز و6 أكتوبر 19 مخبزا ومنشأة القناطر 89 مخبزا والواحات البحرية 12 مخبزا وتبدأ هذه المجموعة الخميس المقبل.

وأضاف عبد الرحمن أن المجموعة الثالثة تضم مناطق إمبابة 37 مخبزا والمنيرة الشرقية والغربية 125 مخبزا والعجوزة والدقى 34 مخبزا وبولاق الدكرور أ، ب 223 مخبزا والوراق 94 مخبزا وتبدأ هذه المجموعة يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

كما تضم المجموعة الرابعة قسم الجيزة 69 مخبزا والهرم 101 مخبزا والعمرانية أ، ب 201 مخبزا وتبدأ نهاية الأسبوع القادم.

وأكد المحافظ أنه سيتم تدعيم مكاتب والإدارات التموينية ببعض الموظفين الإداريين للمساعدة فى سرعة إصدار بطاقات الخبز للمواطنين والاستعانة بمراكز الشباب ومجالس المدن لتسليم ماكينات الصرف لأصحاب المخابز.
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