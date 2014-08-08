بدوى: زيارة السيسى لموقع قناة السويس استغرقت 5 ساعات وأكد على سرعة إنهاء المشروع

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم ، بدء أعمال حفر قناة السويس الجديدة على أرض الواقع للوقوف على سير العمل بالمشروع، الذى تقرر أن تكون مدة إنشائه اثني عشر شهراً بدلا من الستة وثلاثين شهرا التي كانت مقررة لتنفيذه.

وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس السيسى التقى خلال الجولة التفقدية، التى استغرقت خمس ساعات (من الخامسة حتى العاشرة صباحا) بالعاملين بالمشروع للتعرف على مجريات العمل وما اذا كانت هناك أي معوقات تعترضه.

وأكد الرئيس على ما للمشروع من أولوية، موضحاً أن متابعة تنفيذ المشروعات عن كثب ستعد إحدى السمات المميزة للمرحلة المقبلة، والتي تتطلب التحرك في عدة محاور على التوازي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية؛ لانعاش الاقتصاد المصري وخفض الفقر، وعاود الرئيس التشديد على ضرورة افتتاح المشروع في الموعد المحدد دون تأخير، وفاء لما صدر من وعد للشعب المصري، مؤكداً أن الالتزام سيكون معياراً حاسماً لتنفيذ كافة المشروعات القومية في مصر.

وأضاف بدوي أن زيارة الرئيس السيسي إلى موقع مشروع حفر قناة السويس الجديدة تأتي بعد مرور ثلاثة أيام على تدشينه للمشروع، الذي اعتبره الرئيس بمثابة “هدية مصر إلى العالم” وذلك لما سيكون للمشروع بعد تنفيذه من أهمية ومساهمة جادة في إثراء حركة النقل البحري والتجارة الدولية على مستوى العالم، فضلا عما يحققه من تنمية لمصر في ضوء ما يرتبط به من استثمارات ومشروعات صناعية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، فضلاً عما سيوفره من فرص العمل للشباب.

أ ش أ