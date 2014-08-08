وزير الأوقاف: سنسترد أراضى بمليارات وممنوع استغلال الوزارة فى الانتخابات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الأوقاف ومحافظة المنوفية لفحص أراضى الأوقاف وكيفية استردادها واللجنة على وشك الانتهاء وسيتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء من اعمالها مشيرا إلى ان الاراضى يصل تقديراتها لمليارات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الأوقاف بديوان عام محافظة المنوفية بحضور الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ووكيل وزارة الاوقاف وعدد من الائمة بالمحافظة .

وحذر وزير الأوقاف من استغلال الجمعيات الأهلية فى الانتخابات المقبلة , مطالبا برقابة صارمة عليها وعلى أموالها حيث أن هناك جمعيات أهلية تنتمى إلى جماعات إرهابية متشددة تسعى إلى التخريب ونشر الفوضى.

وأكد وزير الأوقاف على أن الوزارة تسعى إلى ضبط الخطاب الدينى والحفاظ على اموال الاوقاف وحسن اسثمارها وصيانة المساجد والعناية بها وترشيد الاستخدام وازالة التعديات على المساجد .

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى مواجهة التطرف فى إتجاهين وهما مواجهة التشدد والتطرف ومواجهة الانسياب والانحراف ’ مؤكدا أن المعركة الاساسية التى يخوضها علماء الازهر والاوقاف هى مواجهة التطرف والتشدد واستغلال المساجد والمتاجرة بالدين وتوظيف الدين فى اغراض سياسية وكذلك مواجهة التسيب والانحراف والعودة الى العصور الماضية.

وأشار مختار إلى أن اى تطاول على الثوابت الاسلامية او رموز الاسلام يغذى التشدد والتطرف قائلا ” نحن نواجه أخطر ظاهرة فى تاريخ الاسلام وهى التشدد والتطرف باسم الاسلام ” .

وحذر وزير الاوقاف من التطاول على المؤسسات الوسطية ومؤسسة الازهر الشريف فالتطاول اللفظى خط احمر , مؤكدا أنهم لا يقدسون مؤسسات او اشخاص ويرحبون بالنقد الموضوعى .

وطالب مختار الاتحاد العام للجمعيات بتغيير إدارة مجالس جمعيات ومؤسسات رعاية الايتام لان المجالس القديمة قادرة على ترتيب امورها وعدم الظهور مخطئين لانهم استحوذوا على المكان لفترات طويلة ولذلك فهم قادرون على توفيق أوضاعهم .