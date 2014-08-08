المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين العراقيين تجاوز المليون شخص

أكد كريس لوم المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن الصراع المسلح بين تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وجيش البيشمركة الكردى قد أدى الى تجاوز عدد النازحين العراقيين المليون نازح، وأضاف أن العدد يشمل من نزحوا بسبب الازمة الحالية فى سنجار العراقية ، لافتا الى أن هذا هو اكبر عدد للنازحين العراقيين منذ يناير الماضى ، وأن المنظمة أحصت اكثر من مليون وستة وخمسين الف نازح فى اكثر من 1380 موقعا بامتداد العراق.

وأضاف المتحدث – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة – أن موجة من الاقليات العرقية والدينية فى العراق قد فروا الى جبال سنجار على الحدود مع سوريا فى محافظة نينوى العراقية ، وأن هؤلاء مازالوا محاصرين فى الجبال وغير قادرين على الوصول لمناطق امنة ، ولفت الى أن مصادر للمنظمة أكدت أن بعض العائلات هربت الى مناطق يسيطر عليها الاكراد فى سوريا ، واقاموا بشكل مؤقت فى القرى على طول الحدود العراقية السورية ، ونوه الى أن الوضع الانسانى مازال مترديا للغاية والمحاصرين فى الجبال دون طعام او ماء او ماوى .

أ ش أ