مقتل 11 تكفيري وتدمير 3 أنفاق و23 منزلا للعناصر الإرهابية بسيناء

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، والقوات المسلحة بشن حملة موسعة لضبط العناصر الارهابية الخطرة.

واستهدفت الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، مناطق العريش، والشيخ زويد، ورفح؛ لتطهيرها من العناصر التكفيرية الارهابية.

وأسفرت جهود الحملة عن تصفية 11 من العناصر التكفيرية، وضبط سيارة “هيونداى النترا” تستخدم فى الأعمال الإرهابية، وتدمير وحرق 3 أنفاق، و11منزلا و12 عشة خاصين بالعناصر الارهابية … وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ