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بسبب الأهلي .. سموحة يحقق في واقعة شريف حازم

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بسبب الأهلي .. سموحة يحقق في واقعة شريف حازم بسبب الأهلي .. سموحة يحقق في واقعة شريف حازم

قرر مجلس إدارة نادي سموحة فتح تحقيق حول واقعة احتراف شريف حازم مدافع الفريق الذي قرر العودة من الاحتراف سريعا واقترب من الانضمام للأهلي.

وفتح الأهلي خط مفاوضات مع اللاعب الذي ترك سموحة الصيف الجاري منذ أيام قليلة مقابل 120 ألف دولار وانتقل إلى نادي سيريانسكا السويدي ولكنه لم يتأقلم وطلب من وكيله العودة.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد وافق على رحيل اللاعب لخوض تجربة احترافية بعد موافقة الجهاز الفني برئاسة حمادة صدقي.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات الأهلي مع اللاعب أثارت الشك في مجلس إدارة سموحة في تلاعب من وكيلي اللاعب أنور شلوفة ونبيل أبو زيد.

ويخشى مجلس إدارة سموحة أن يكون سيريانسكا السويدي ما هو إلا محطة للاعب للانتقال للأهلي بمقابل ضئيل.

وطلب عدد من أعضاء النادي السكندري التحقيق في الواقعة التي أهدرت ما يقارب أربعة ملايين جنيه على سموحة.

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