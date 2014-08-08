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مقتل 100 شخص في هجوم لبوكو حرام علي قرية شمال شرق نيجيريا

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مقتل 100 شخص في هجوم لبوكو حرام علي قرية شمال شرق نيجيريا مقتل 100 شخص في هجوم لبوكو حرام علي قرية شمال شرق نيجيريا

 أفادت الأنباء الواردة من قرية “جوزا” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا الجمعة أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم واصيب العديد خلال عملية لجماعة بوكو حرام المتشددة للسيطرة علي القرية خلال اليومين الماضيين.

ولم تصدر السلطات الأمنية الي الآن بيانات بالعدد الدقيق للضحايا لكن قناة “تشانيلز” النيجيرية الخاصة وصحف نيجيرية أكدت مقتل 100 شخص علي الأقل واختفاء أمير القرية الحاج محمد ادريس مع عدد كبيرمن النساء والأطفال الذين يعتقد أن المسلحين احتجزوهم رهائن.

وقال أحد السكان إن المسلحين أحرقوا كنيستين ومركز للشرطة ومبان عامة واستولوا علي عدد من السيارات ثم هرب بعضهم بها الي غابة “سامبيسا” المجاورة التي يستخدمها المسلحون كمركز تدريب لهم ، ويعتقد ايضا أن بها عشرات الفتيات المختطفات.

وأعلن الجيش أمس بدء حملة واسعة النطاق لاستعادة عدة قري احتلتها جماعة بوكو حرام المتشددة شمال شرق نيجيريا الأسابيع الماضية ، بينها قريتين كبيرتين هما “دامبوا” و “جوزا”.

أ ش أ

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