أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر " -
تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيان عمومية مجلس الدولة بشأن تعديلات السلطة القضائية -
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أبرز قرارات الجمعية العمومية الطارئة -
بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر -
سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا -
أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط -
بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول مصرى هارب بالسعودية من 10 سنوات سجن في قضايا توظيف أموال

Google+ Print
وصول مصرى هارب بالسعودية من 10 سنوات سجن في قضايا توظيف أموال وصول مصرى هارب بالسعودية من 10 سنوات سجن في قضايا توظيف أموال

مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، جمال.م مصرى الجنسية صادر عليه حكم بالسجن 10 سنوات، عقب قيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم منذ عدة أعوام مرحلا من .

وذكرت مصادر أمنية، أن مأمورية تسليم، قامت بتسليم الراكب المصرى جمال.م، والمحكوم عليه في القضية ٩٣٢ لسنة ٢٠٠٨ جنايات بولاق الدكرور، إستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها بالسجن لمدة ١٠ سنوات، وذلك علي الطائرة السعودية قادمًا من الرياض، وأمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار، باتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمه للجهات المختصة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً