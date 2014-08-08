وصول مصرى هارب بالسعودية من 10 سنوات سجن في قضايا توظيف أموال

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، جمال.م مصرى الجنسية صادر عليه حكم بالسجن 10 سنوات، عقب قيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم منذ عدة أعوام مرحلا من السعودية.

وذكرت مصادر أمنية، أن مأمورية تسليم، قامت بتسليم الراكب المصرى جمال.م، والمحكوم عليه في القضية ٩٣٢ لسنة ٢٠٠٨ جنايات بولاق الدكرور، إستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها بالسجن لمدة ١٠ سنوات، وذلك علي الطائرة السعودية قادمًا من الرياض، وأمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار، باتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمه للجهات المختصة.