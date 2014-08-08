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نتنياهو يصدر أوامره للجيش الإسرائيلى باستئناف قصف غزة

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نتنياهو يصدر أوامره للجيش الإسرائيلى باستئناف قصف غزة نتنياهو يصدر أوامره للجيش الإسرائيلى باستئناف قصف غزة

صورة أرشيفية

قالت صحيفة “معاريف” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يعالون أصدروا أوامر للجيش باستئناف قصف غزة.

ووفق موقع “فلسطين الآن” فإن أهالي قطاع غزة سمعوا تحليق مفاجئ للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع، صباح اليوم الجمعة في ظل انتهاء التهدئة.

وانتهت مفاوضات التهدئة صباح اليوم الجمعة دون التوصل إلى اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة، في ظل تعنت الاحتلال في إعطاء الشعب الفلسطيني لحقوقه، وإصراره على فرض الحصار على القطاع.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف منذ شهر خلف آلاف الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

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