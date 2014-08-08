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السعودية تُعلن : لا وجود لقوات «داعش» على حدودنا مع العراق

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السعودية تُعلن : لا وجود لقوات «داعش» على حدودنا مع العراق السعودية تُعلن : لا وجود لقوات «داعش» على حدودنا مع العراق

أارشيفية

أكد مصدر عسكري مسؤول في ، اليوم الجمعة، أن حدود المملكة مع العراق آمنة ومجهزة بأحدث التجهيزات الأمنية من كاميرات رصد حرارية ومراقبة، نافياً ما تردد عن تحركات غريبة على الحدود السعودية، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال الناطق الرسمي باسم حرس الحدود، محمد سعد الغامدي، أن الوحدات الأمنية التابعة لحرس الحدود لم ترصد تحركات غريبة على الحدود السعودية العراقية، مؤكداً أن التعزيزات الأمنية على حدود المملكة تزيد في وقت الإجازات ومواسم معينة يتوقع أن يستغلها البعض للتسلل أو القيام بأعمال إجرامية.

وفي إحصائية نشرها حرس الحدود السعودي عن إحصاءات تتعلق بالفترة الماضية من العام الجاري فإن أكثر من 62 ألف متسلل حاولوا الدخول إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية قبض عليهم.

وأضاف هناك تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى بين الوحدات والقطاعات العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى وجود فرق تدخل سريع مدعمة بالطيران سيستعان بها في المنافذ الحدودية، متحفظاً عن الإدلاء بأي معلومات عن التنسيق مع الجانب العراقي فيما يتعلق بأمن الحدود مع العراق.

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