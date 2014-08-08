وصول 109 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

قال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت صباح اليوم الجمعة أكثر من 109 طن بضائع وبوتجاز .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية تستعد اليوم لاستقبال السفينة سبار فريجو و على متنها 60575 طن كلينكر كما يغادر الميناء السفينة فلاور اوف سى على متنها 10000 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة و السفينة سما و على متنها 2000 طن نترات امونيوم متجهة إلى العقبة .

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة برى لود و على متنها 23 ألف طن فوسفات كما يغادر الميناء اليوم 469 راكب على متن العبارات اليوسيفية و على متنها 378 راكب و 35 شاحنة و الرياض و على متنها 80 راكب و 5 شاحنة و نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 57 شاحمة و الحرية و على متنها 56 شاحنة كما يستقبل الميناء العبارة القاهرة و على متنها 1112 راكب و 38 شاحنة .