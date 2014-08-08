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منظمة الصحة العالمية تعلن “حالة طوارئ عالمية” بسبب تفشي الإيبولا

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منظمة الصحة العالمية تعلن “حالة طوارئ عالمية” بسبب تفشي الإيبولا منظمة الصحة العالمية تعلن “حالة طوارئ عالمية” بسبب تفشي الإيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة،حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي وباء الإيبولا القاتل في غرب إفريقيا.

وقال مسؤولو المنظمة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “إن العواقب المحتملة بالغة الخطورة بسبب شراسة المرض”.

ويأتي ذلك الإعلان بعد عقد خبراء المنظمة اجتماعا في العاصمة السويسرية جنيف لمناقشة كيفية التجاوب مع تطورات الأوضاع الخاصة بانتشار المرض القاتل.

جدير بالذكر أن رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف قد أعلنت حالة الطواريء أمس الخميس، في البلاد لمواجهة تفشي فيروس الإيبولا القاتل، والذي ظهر في كل من غينيا وسيراليون ونيجيريا، وأودى بحياة أكثر من 930 شخصا حتى الآن من بينهم 282 شخصا في ليبيريا فقط.

أ ش أ

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