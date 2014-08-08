روسيا تستورد منتجات غذائية من مصر والمغرب عوضًا عن المنتجات الأوروبية المحظورة

ذكرت عدة صحف روسية صادرة اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية مستعدة للاستعاضة عن السلع الغذائية التي تم حظر استيرادها من بعض الدول الغربية بناء على مرسوم رئاسي خلال شهر أو شهرين من أسواق كمصر والمغرب.

واستندت هذه الصحف إلى تصريحات أندريه كاربوف الرئيس التنفيذي لرابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة، التي أكد فيها أن شبكات تجارة التجزئة في روسيا مستعدة لاستبدال البضائع المحظور استيرادها في غضون شهر أو اثنين.

وقال كاربوف :” إن الرابطة بحاجة إلى شهر أو اثنين لاستبدال البضائع المحظورة بشكل كامل، مستبعدا أن يكون هناك أي نقص في المنتجات المذكورة”.

وأشار كاريوف، إلى أن المنتجات المشمولة بالمرسوم الرئاسي الخاص ستستبدل بمنتجات روسية أو مستوردة من الدول التي لم تدعم العقوبات ضد روسيا، وهي بلدان رابطة الدول المستقلة ومصر والمغرب والصين وأمريكا اللاتينية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع الأربعاء الماضى مرسوما يحظر استيراد المنتجات الزراعية والمواد الأولية والأغذية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا لمدة سنة كاملة .

ومن جانبه ، ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيسعى عبر منظمة التجارة العالمية إلى إلغاء حظر روسيا لاستيراد المواد الغذائية من بعض دول الاتحاد، مشيرا إلى أن معايير وقواعد منظمة التجارة العالمية تمنع فرض أي منع أو حظر بدوافع سياسية .