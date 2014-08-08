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وزير البيئة: استعدادات مشرفة لمؤتمر وزاء البيئة الأفارقة سبتمبر المقبل

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وزير البيئة: استعدادات مشرفة لمؤتمر وزاء البيئة الأفارقة سبتمبر المقبل وزير البيئة: استعدادات مشرفة لمؤتمر وزاء البيئة الأفارقة سبتمبر المقبل

تفقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أماكن القاعات والتجهيزات التى تتم حاليا بالجونة بمدينة الغردقة استعدادا لاستقبال مؤتمر وزراء البيئة الافارقة سبتمبر المقبل زالذى يستمر 6 ايام.

وقال فهمى – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – إنه اطمئن خلال جولته امس على سير العمل وكافة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر ، ليخرج هذا الحدث الهام بصورة مشرفة بمصر.

وأضاف أن استضافة مصر الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) تعد من أهم المؤتمرات العلمية والبيئية على الإطلاق وذلك منذ إنشائه من قبل الحكومات الأفريقية عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات وتوحيد الرؤى الأفريقية تجاه القضايا البيئية وتحسين صياغة السياسات للدول المشاركة والتعاون فى تطبيق القرارا كما تستعيد مصر من خلاله لدورها الأفريقى الرائد فى كافة القطاعات التنموية .

وأشار فهمى الى أن المؤتمر سيناقش خلال دورته الخامسة عشر عدة بنود منها المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ريو+20 للتنمية المستدامة ، وتحسين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وكذلك مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنفيذ أفريقيا (نيباد) ، بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ضوء هياكل الاتحاد الأفريقى والإنتاج والاستهلاك المستدام فى أفريقيا ، وتحسين وتعزيز النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية وشبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار افريقيا ، علاوة على مناقشة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجى والاحتفال المشترك بيوم البيئة الأفريقى ومشاركة البرلمانيين فى تنفيذ الاتفاقيات البيئية.

أ ش أ

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