افتتاح المؤتمر السنوى للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد افتتاح أولى فعاليات المؤتمر السنوى للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لسنة 2014 والذى أقيم بالمدنية الشبابية ببورسعيد ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك تحت رعاية المجلس العربى للتحكيم الدولى والعلوم الإدارية والمصرفية بحضور السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين و الدكتور هيثم المشرفى نائب نيابات ومحاكم مصر و الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق جامعة الزقازيق سابقا و الدكتور محمود الطنطاوى دكتور الاقتصاد السياسى جامعة القاهرة.

وأوضحت شيرين نصر، المدير الإقليمى للمجلس فى مدن القناة أن ذلك المؤتمر يهتم بتأهيل عدد 60 شاب على المواد الدبلوماسية وتدريبهم من أجل اجتياز اختبارات وزارة الخارجية لللترشح للتقدم للعمل بالسلك القنصلى والدبوماسى وذلك بمعرفة خبراء القانون والقضاء.