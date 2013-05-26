أهالي يعترضون طريق موظفي الجمارك ويغلقون منفذ السلوم



> قام عدد من أهالي مدينة السلوم الحدودية بمنع موظفي مصلحة الجمارك المصرية العائدون من الأجازة من الدخول للمدينة واعتراض طريقهم إلى منفذ السلوم البري ، احتجاجا من الأهالي على ما وصفوه سوء معاملة موظفي الجمرك لأبناء السلوم العاملين في التجارة ونقل البضائع من ليبيا واحتجاز بضائعهم.

وعلى أثر ذلك قام العاملون بجمرك السلوم بالإضراب عن العمل ووقف حركة السفر بين مصر وليبيا في الاتجاهين تضامنا مع زملائهم العائدين من الأجازات، الذين اضطروا إلى العودة إلى مدينة سيدي براني الواقعة شرق السلوم بحوالي 80 كيلو متر وتجمعوا في كافتيريا عمر المختار على الطريق الدولي بسيدي براني انتظارا لعودتهم لعملهم.