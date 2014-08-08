بالفيديو.. معتز عبدالفتاح منفعلًا بسبب انقطاع الكهرباء: «الموضوع مبالغ فيه»

انفعل الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج «باختصار» على قناة «المحور» بسبب الانقطاع العشوائي للتيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال «عبدالفتاح» في أول حلقات البرنامج بعد أجازة عيد الفطر المبارك: «الكثافة في انقطاع الكهرباء، بشكل مبالغ فيه».

وأضاف: «فيه مشكلة وزارة الكهرباء رغم أنها كانت أكثر حرفية في عملية انقطاع التيار الكهربائي، دلوقتي بقى بينقطع بتكرار، إحنا محتاجين من وزارة الكهرباء يقولوا بيقعطوه امتى وقد ايه؟ المسألة مبقتش منظمة، عايزين نحترم عقل الإنسان علشان يعمل حسابه، يشحن الموبايل امتى؟، وعارف الوقت اللي هيخرج فيه، قوله وهو هيتقبل، لازم نوضح الحكاية بقت بتحصل بالكثافة دي ليه؟».