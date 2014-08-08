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الجيش السعودى: حدودنا مع العراق آمنة بالكامل ولا وجود لـ”داعش”

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الجيش السعودى: حدودنا مع العراق آمنة بالكامل ولا وجود لـ”داعش” الجيش السعودى: حدودنا مع العراق آمنة بالكامل ولا وجود لـ”داعش”

داعش

أكد اللواء محمد سعد الغامدى المتحدث الرسمى باسم قوات حرس الحدود السعودى، أن حدود المملكة مع العراق آمنة ومجهزة بأحدث التجهيزات الأمنية من كاميرات رصد حرارية ومراقبة بالكامل، نافيا ما تردد عن تحركات غريبة على الحدود فى إشارة له لعناصر تنظيم داعش.

وقال “الغامدى”، فى حديثه مع “الشرق الأوسط”، إن الوحدات الأمنية التابعة لحرس الحدود لم ترصد تحركات غريبة على الحدود السعودية – العراقية، مضيفاً: “التعزيزات الأمنية على حدود المملكة تزيد فى وقت الإجازات ومواسم معينة يتوقع أن يستغلها البعض للتسلل أو القيام بأعمال إجرامية.

وأشار المتحدث باسم حرس الحدود السعودى، إلى أن أفراد الحرس ضبطوا متسللا واحدا خلال الفترة الماضية باتجاه الكويت، فى مقابل معدل تسلل يومى يتم ضبطه فى الحدود الجنوبية يصل أحيانا إلى 400 متسلل من جنسيات مختلفة، يتصدى لهم ويقبض عليهم مباشرة.

وأضاف “الغامدى”، أن هناك تنسيقا أمنيا رفيع المستوى بين الوحدات والقطاعات العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى وجود فرق تدخل سريع مدعمة بالطيران سيستعان بها فى المنافذ الحدودية، متحفظاً على الحديث عن الإدلاء بأى معلومات فى حال كان هناك تنسيق مع الجانب العراقى فيما يتعلق بأمن الحدود مع العراق والتى يبلغ طولها أكثر من 814 كيلومترا.

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